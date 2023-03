Demonstrationen gegen Rentenreform bringen Frankreichs Präsidenten Macron in Bedrängnis

Früh übt sich, wer in den Ruhestand will. Vor dem Lyzeum Racine im schicken achten Stadtbezirk von Paris beziehen Mittelschülerinnen und -schüler schon um sieben Uhr Stellung. Den Zutritt versperren sie mit Abfallcontainern. Abwarte aus den benachbarten Wohnhäusern versuchen die rollenden Behälter zurückzuholen, doch die Jugendlichen geben sie nicht mehr her.