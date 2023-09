Projekte für die Aktionstage Behindertenrechte gesucht

Verschiedene Projekte werden während der Aktionstage in allen Kantonen der Schweiz durchgeführt. «Ziel der Aktionstage ist es, einer breiten Bevölkerung aufzuzeigen, wie eine inklusive Zukunft in verschiedenen Lebensbereichen aussehen und umgesetzt werden kann», heisst es in der Mitteilung. Verbände, Institutionen und Unternehmen seien nun vom Kanton eingeladen, mit ihren Aktionen in Graubünden ein Zeichen für soziale Verantwortung, Inklusion und Gleichberechtigung zu setzen. Die Aktionstage 2024 werden vom kantonalen Sozialamt initiiert. Interessierte Organisationen und Unternehmen können ihr Interesse laut der Mitteilung des Kantons bis zum 30. September per E‑Mail aktionstage@soa.gr.ch anmelden.