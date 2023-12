Uneinigkeit in der Surselva: Nicht alle wollen ins Gesundheitsnetz

Die Wortwahl ist unmissverständlich: Als «Konstrukt», dem sie nicht beitreten wollen, bezeichnen die beiden Gemeinden Laax und Schluein die «Reit da Sanadad Surselva», das geplante Gesundheitsnetz für die Talschaft am Vorderrhein, in einer am Montag publizierten Medienmitteilung. Seit drei Jahren wird vom Gemeindeverband Sana Surselva daran gearbeitet, Gemeinden und Institutionen aus der Region zu einem integrierten Gesundheitsversorgungsnetz zusammenzuschliessen; im kommenden Februar soll es zur Gründung der dafür nötigen Trägerschaft kommen.