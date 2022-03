Projekt Open Library für Ilanz ist einen Schritt weiter

Der Entscheid ist an der Sitzung des Gemeindeparlaments Ilanz/Glion am Mittwochabend mit 13:9 Stimmen gefallen: Der jährliche Betriebsbeitrag für die Schul- und Gemeindebibliothek in Ilanz wird von bislang 22’000 auf neu 100’000 Franken erhöht. Ausserdem gibt es einen Defizitbeitrag von 40’000 Franken für einmalige Investitionen. Denn die bis jetzt im Ilanzer Schulhaus untergebrachte Bücherausleihe soll umziehen: in grössere Räumlichkeiten in einem Haus in der Altstadt unweit von Ludothek und Spielgruppe, aber trotzdem noch in kurzer und sicherer Fusswegdistanz zur Schule.