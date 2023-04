Nach dem Tod eines Joggers durch Bärenmutter «Gaia» ist in Italien ein Glaubenskrieg um ihre Zukunft entbrannt

Sogar die Eltern des 26-jährigen Joggers, der am 5. April im Val di Sole im Trentino von JJ4 angefallen und getötet wurde, wollen, dass die 17-jährige Bärin am Leben bleibt: «Ich habe kein Interesse an einem symbolischen Racheakt: Die Schuld am Tod unseres Sohnes kann nicht allein auf die Bärin abgeschoben werden. JJ4 zu töten, bedeutet nicht, dass Gerechtigkeit geübt wird», erklärte der Vater gestern in der Zeitung «La Repubblica».