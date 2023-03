Neu: Glarner Anlaufstellen in Krisen

Erdbeben, schwere Unwetter, der Strom fällt aus, das Telefonnetz bricht zusammen: Wenn in Krisensituationen nichts mehr geht, braucht die Bevölkerung Hilfe. Der Kanton Glarus hat gemeinsam mit den Gemeinden ein flächendeckendes Netz an 17 Notfalltreffpunkten (NTP) eingerichtet, wie die Kantonspolizei Glarus am Dienstag mitgeteilt hat. An diesen Notfalltreffpunkten gibt es Informationen über die aktuelle Lage und die Möglichkeit, Notrufe abzusetzen.