Regula N. Keller: Die neue Landratspräsidentin ist eine selbstkritische Feministin 

Der Wind wirkt orientierungslos: Er kommt von allen Seiten. Weil die Häuser hier im Hof hoch sind, habe sich wohl so was wie eine kleine Windhose gebildet, mutmasst Regula Keller in erhöhter Stimme, um sich gegen den Wind durchzusetzen. Nach Ursula Herren (FDP), Annemai Kamm (SVP), Christine Bickel (SP) und Susanne Elmer-Feuz (FDP) ist Regula Keller die fünfte Frau von 138 Landratspräsidentinnen und -präsidenten und nach Mathias Zopfi die zweite Grüne in diesem Amt. «Dass es seit der Einführung des Frauenstimmrechts im Schnitt nur eine Frau pro Jahrzehnt im Landratspräsidium hatte, ist sehr schade. Aber das bessert sich jetzt sicher in den nächsten Jahren, weil wir gerade eine Frauenquote von 50 Prozent haben im Landratsbüro.»