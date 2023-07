Unruhen in Frankreich arten in Plünderungen aus

von Stefan Brändle

Alles ist relativ – auch die Krawalle in Paris. Innenminister Gérald Darmanin sprach am Sonntag von einer «ruhigeren Nacht». Zu verdanken sei dies dem «entschlossenen Vorgehen der Polizei», fügte der Minister an, dessen Regierung unter starkem politischem Druck steht. Im Ballungsraum Paris, wo über zehn Millionen Menschen leben, kamen zusätzliche Helikopter zum Einsatz. Sie erlauben es den Bodentruppen, die Bewegungen der äusserst mobilen und offenbar sehr entschlossenen Schlägerbanden zu verfolgen.