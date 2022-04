Plastik sammeln hat sich im Unterengadin rasch etabliert

Die Präsidentenkonferenz der Region Engiadina Bassa/Val Müstair hat kürzlich einstimmig beschlossen, den Sammeldienst von Haushaltplastik weiterzuführen. Das Pilotprojekt zur Plastiksammlung ist am 1. Mai 2021 gestartet und war ein voller Erfolg, wie die Zahlen der ersten Monate zeigen. «Es sind wirklich eindrückliche Zahlen», meint Rico Kienz, Geschäftsführer der Region Engiadina Bassa/Val Müstair. Die gesammelten Haushaltkunststoffe in der Pilotphase in der Region Unterengadin Samnaun ersetzten im stofflichen Recycling 8335 Kilogramm Neumaterial, was 25 005 Liter Erdöl einsparte.