Seine Gegner nennt Trump Ungeziefer

Donald Trump bezeichnet politische Gegner als Ungeziefer, will ihnen das FBI und das Justizministerium auf den Hals hetzen und um Widerstand gegen seinen Frontalangriff auf Amerikas demokratische Ordnung zu brechen, will er noch am Tag seiner Amtseinführung als US-Präsident im Januar 2025 den Notstand aufrufen. Die Liste der in den vergangenen Wochen an «Washington Post», «New York Times» und andere US-Medien durchgesickerten Vorhaben Trumps bei einer Rückkehr ins Weisse Haus ist lang, und der Spitzenreiter im Feld der republikanischen Präsidentschaftsbewerber bestreitet sie nicht.