Auch Andeer soll ein Fernwärmenetz bekommen

Disentis, Brigels, Vals – und in Zukunft auch Andeer? Das surselvische Unternehmen Recal betreibt vielleicht schon bald in einer vierten Ortschaft einen Wärmeverbund mit Holzschnitzel-Heizzentrale. Die Gemeinde Andeer hat der Disentiser Firma die Zusage für ein Fernwärmenetz erteilt; an der Andeerer Gemeindeversammlung vom Mittwochabend wurde über den Stand der Dinge informiert. Aktuell gesucht werden laut Recal interessierte Wärmeabnehmerinnen und -abnehmer; kann die nötige Mindestzahl an Vorverträgen erreicht werden, wird die Bauprojektplanung an die Hand genommen.