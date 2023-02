Nun will auch die Caritas den pflegenden Angehörigen helfen

Das Prinzip ist so einfach wie bestechend: Pflegende Angehörige lassen sich von der Caritas anstellen und erhalten für ihre Arbeit einen Stundenlohn von 35 Franken. Das Hilfswerk zahlt auch in die Sozialversicherungen ein. Ein solches Pilotprojekt läuft seit Mai 2022 in den Kantonen Luzern und Zug, und das mit Erfolg, wie Radio SRF1 kürzlich berichtete. Voraussetzung für Anstellung und Entschädigung ist, dass Tätigkeiten in der Grundpflege geleistet werden.