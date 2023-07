In Schwanden wird parkieren im Däniberg kostenpflichtig

Die neu geschaffene Park and Ride-Anlage (P+R) im Däniberg umfasst rund 200 Parkplätze, wie Gemeindepräsident Hans Rudolf Forrer am Freitag sagte. Sie wurde Anfang Juni samt einer Bushaltestelle in Betrieb genommen, die vom Bahnhof Schwanden aus oder auf dem Rückweg über die Haltestelle Hauptstrasse angefahren wird.