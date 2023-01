Kein Ende in Sicht beim Notstand in der Pflege 

Genug ist genug, sagte sich die Ethikkommission des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK. In einem Warnruf an den Bundesrat und an die kantonalen Gesundheitsdirektoren schreibt sie: «Die Belastungsgrenze ist überschritten – die Pflegeversorgung ist gefährdet.» Um die Pflege in der Schweiz aufrechterhalten zu können, brauche es ein sofortiges Massnahmenpaket zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, so das Gremium.