Genug Unterschriften gesammelt: Die Jugendlichen in der Surselva fordern mehr Party

Mit einer Petition, die im August angelaufen ist, fordert die Junge Mitte den Ausbau von Ausgangsmöglichkeiten in der Surselva. Dabei haben die Parteimitglieder auf dem klassischen Weg und nicht im Internet Unterschriften gesammelt. Etwa bei verschiedenen Anlässen wie dem Städtlifest in Ilanz, aber auch samstagmorgens an verschiedenen Standorten auf der Strasse.