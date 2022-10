Pause im Grossratssaal

Es geht um Details des Fachhochschulzentrums

Standespräsident Tarzisius Caviezel (FDP, Davos) und Kommissionspräsident Roman Hug (SVP, Says) führen nun durch die Botschaft Fachhochschulzentrum Graubünden. Grossrat Norbert Mittner (FDP, Igis) stellt die Frage nach einer fehlenden Verbindung zwischen dem bestehenden und dem neuen Campus. Regierungsrat Mario Cavigelli (Mitte, Domat/Ems) erklärt, dass in früheren Plänen die Idee einer Passerelle durchaus vorkam, aber wieder verworfen wurde. Dies, weil die Studierenden nicht ständig die Räume wechseln müssen und auch, weil für die Pulvermühlestrasse Tempo 30 geplant sei.

Weiter geht es in der Debatte um die Kosten. Für die Ermittlung der Nettoinvestitionen wurde in der Botschaft ein Bundesbeitrag von 27 Millionen Franken einberechnet. Daraus resultieren Nettoinvestitionen von 151 Millionen Franken. Das ergibt zusammen den Verpflichtungskredit 178 Millionen Franken. An dieser Zahl gibt für Kommissionspräsident Hug kein Vorbeikommen. «Sämtliche Mehrkosten müssen im Projekt bereinigt werden», so Hug. Einige Votantinnen und Votanten plädieren für einheimisches Schaffen, dass möglichst viele Aufträge an Bündner Unternehmen vergeben werden sollen. Dieses Commitment gibt Regierungsrat Cavigelli im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ab.

Eine weitere Frage wird aus dem Plenum zum Baurechtsvertrag gestellt. Dieser läuft über 60 statt wie üblich über 100 Jahre. Regierungsrat Cavigelli erklärt, dass der Kanton gegenüber der Stadt Chur als Baurechtsgeber eine einseitige, zweimalige Verlängerungsoption von jeweils 20 Jahre zugesprochen erhielt.

Und Kommissionspräsident Hug spricht über die Standortbeiträge der Stadt Chur. so bezahlt diese die Umleitung des Mühlbachs, «eine schöne, siebenstellige Summe», so Hug. Und der Zins im Baurechtsvertrag wurde mit acht Franken pro Quadratmeter pro Jahr laut Hug tief angesetzt. Der Marktwert liegt mindestens 50 Prozent höher. So gesehen ist die FHGR der Stadt Chur einiges wert, ist Hug überzeugt. Und er appelliert an die Vertreterinnen und Vertreter der Regionen, diese Beiträge in den Debatten vor der Volksabstimmung im kommenden März in der Bevölkerung einzubringen.