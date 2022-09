Passbüro in Glarus stellt System um

Am Mittwoch, dem 21. September, sind keine Termine verfügbar. Am Donnerstag bleibt das Passbüro den ganzen Tag geschlossen. Am Freitag sind Termine nur beschränkt verfügbar. Eine Woche später am 28. Oktober sind keine Termine verfügbar und das Passbüro ist nur am Morgen offen. Anträge für den Schweizerpass oder das Kombi-Angebot können die ganze Zeit unter www.schweizerpass.ch gestellt werden. Dort kann man auch gleich einen Termin reservieren. Die Ausstellung von Identitätskarten ist von der Umstellung nicht betroffen und wird wie gewohnt vom Einwohneramt verwaltet.