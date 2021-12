Parteien uneins über Bundesrats-Vorschläge

Steigen die Fallzahlen weiter, will der Bundesrat voraussichtlich am nächsten Freitag weitere Massnahmen erlassen. Bis morgen Dienstag haben die Kantone Zeit, ihre Stellungnahme zu den beiden Varianten, die der Bundesrat am vergangenen Freitag vorgestellt hat (Ausgabe vom Samstag) zu verfassen. Die Meinungen zu diesen sind sowohl bei den Bündner Parteien als auch bei Gastro Graubünden bereits gemacht. Und sie reichen von «lieber heute als morgen» bis zu «Ultima Ratio».