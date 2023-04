Die Mitte nominiert zwei Frauen für das Gericht

Do. 06.04.2023 – 07.00

SP tritt mit Salome Siegenthaler und René Hauser an

An ihrem Parteitag hat die SP des Kantons Glarus je eine Kandidatin und einen Kandidaten für vakante Richterämter nominiert.

An der Landsgemeinde vom Sonntag, 7. Mai, müssen drei Sitze am Glarner Verwaltungsgericht und ein Sitz am Glarner Kantonsgericht neu besetzt werden. Die Sozialdemokratische Partei hat nun bekannt gegeben, wen sie für diese Vakanzen ins Rennen schickt: Salome Siegenthaler-Lüthi aus Engi für das Verwaltungsgericht und René Hauser aus Näfels für das Kantonsgericht. An diesem tritt mit Max Widmer aus Netstal ein SP-Vertreter zurück.

Laut der SP-Mitteilung vom Mittwoch ist Salome Siegenthaler 52-jährig, führt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern einen Landwirtschaftsbetrieb in Engi und arbeitet in Schwanden als Kindergartenlehrerin. In jungen Jahren sei sie als Bühnenbildassistentin am Stadttheater Basel tätig gewesen, bevor sie als erste Frau im Kanton eine Alp pachtete und während 13 Jahren bewirtschaftete.

René Hauser-Senn aus Näfels ist 50-jährig und 2016 nach 17 Jahren in Nidwalden mit seiner Frau und drei schulpflichtigen Kindern ins Glarnerland zurückgekehrt. Er ist Sekundarlehrer, schulischer Heilpädagoge und an der Oberstufe in Schwanden tätig. In jungen Jahren arbeitete er als Kellner, im Detailhandel und in einem PR-Büro. Bis 2020 leistete er als Fachoffizier Militärdienst und gehörte dem Care-Team der Armee an.

Die Freizeit verbringt Hauser oft in der Natur, wie es weiter heisst. Während zwei Jahrzehnten war er ein regionaler Spitzenläufer und präsidierte vier Jahre lang das Organisationskomitee einer Laufveranstaltung. Heute engagiert er sich als Kassier der Pfadi. (red)