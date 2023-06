Tujetschs Vorstand muss nochmals über die Bücher

Einen Beitrag von 100’000 Franken aus dem Fonds für die Wirtschaftsförderung: Diese Summe hätte das Tujetscher Gemeindeparlament an seiner Sitzung vom Mittwochabend auf Antrag des Vorstands zugunsten der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) sprechen sollen. Die ASS plant respektive realisiert aktuell verschiedene Projekte, so wird derzeit das Restaurant für das Skigebiet Valtgeva bei Sedrun neu gebaut, und auch eine komplett neue Beschneiungseinrichtung für das dortige Gebiet ist in Planung; insgesamt geht es dabei um Investitionen von rund vier Millionen Franken. Ausserdem sollen im kommenden Jahr die beiden Sesselbahnen in der Val Val ersetzt werden, was je nach Lawinenschutzlösung weitere Kosten von 20 bis 25 Millionen Franken verursacht. Und eine Sanierung der weiteren Schneeanlagen sowie eine Erneuerung des Restaurants in Milez stehen ebenfalls an, wie aus der Botschaft an den Gemeinderat hervorgeht.