Olaf Scholz’ Leopard-Entscheid lässt Emmanuel Macron alt aussehen

«Und Frankreich?», fragte am Mittwoch der grösste Pariser Radiosender France-Inter, nachdem er über die Lieferung deutscher Leopard-Panzer an die Ukraine berichtet hatte. Die Frage bleibt vorerst ohne klare Antwort, was Bände spricht über die Verlegenheit der französischen Diplomatie. Noch am Sonntag hatte Präsident Emmanuel Macron im Beisein des deutschen Kanzlers Olaf Scholz erklärt, er schliesse nichts aus, sofern es «kollektiv abgestimmt» sei; dem Verteidigungsministerium habe er den Auftrag gegeben, an einer möglichen Entsendung «zu arbeiten».