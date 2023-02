Auch die Alp Faller wird zum Etappenort fürs Weitwandern

Die Alp Faller sei ein wichtiger Etappenort am Trek, schreibt die Regierung in ihrer aktuellen Mitteilung. Der Streckenabschnitt von Radons über die Fuorcla Starlera und die Fuorcla Curtegns in das Hochtal bei Mulegns sei wandertouristisch, naturlandschaftlich und kulturhistorisch von grosser Bedeutung und deshalb «wesentlich» für den zukünftigen Erfolg des Weitwanderwegs sowie für die Wertschöpfung entlang der gesamten Route. In der Hütte, die sich in privatem Besitz befindet, entstehen derzeit zwölf einfache Schlafplätze für Übernachtungsgäste auf Mehrtagestouren. Die Unterkunft ist für Selbstversorgende konzipiert; an den Wochenenden sowie im Hochsommer wird sie bewirtet sein. Die Verpflegung mit regionalen Produkten – eine Bedingung am «Parc Ela Trek» – wird laut Mitteilung von der Betreiberfamilie angeboten, dies in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsbetrieben in der Region und mit dem Verein, der das gesamte PRE umsetzt.