Papst stellt Weichen für die Nachfolge

Für den sonntäglichen Besuch der Kathedrale von L’Aquila setzte sich Franziskus sicherheitshalber einen Helm auf: Das Gotteshaus ist 13 Jahre nach dem schlimmen Erdbeben in der Abruzzen-Stadt im Jahr 2009 immer noch für das Publikum gesperrt. Symbolisch schützte sich der Papst mit dem Helm wohl auch vor den Rücktrittsgerüchten, die er mit seinem Abstecher in die nur gut hundert Kilometer östlich von Rom gelegene Stadt ausgelöst hat: In L’Aquila liegt Papst Coelestin V.