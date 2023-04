Parolini reist nach Paris, Caduff geht Skifahren und Maissen macht Musik

«Bleiben Sie zu Hause», lautete das Ostermotto vor drei Jahren. Die Bündner Regierung lancierte damals eine Videokampagne, in der aufgefordert wurde, über die Ostertage nicht zu verreisen. «Heute wäre das unvorstellbar», sagte Regierungspräsident Peter Peyer (SP) am monatlichen Medientreffen mit der Bündner Regierung am Dienstag. «Es kommt mir vor, als sei das schon vor 20 Jahren gewesen.»