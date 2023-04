Höchste Ehren für Angela Merkel – trotz einiger Kritik

Im Berliner Schloss Bellevue ist Angela Merkel derzeit gar nicht so selten. Vor Kurzem erst nahm die deutsche alt Kanzlerin am Abendessen für den britischen König Charles III. teil. Am Montagabend war sie schon wieder da – und stand diesmal selbst im Mittelpunkt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte geladen, um Merkel zu ehren und ihr den höchsten deutschen Orden zu verleihen: das Grosskreuz in besonderer Ausführung. Getragen wird es laut Bundespräsidialamt von der rechten Schulter zur linken Hüfte.