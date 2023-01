Hilferuf und Treueschwur an der WEF-Eröffnung

Noch im vergangenen Mai war es ihr Ehemann, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der einen grossen Auftritt am World Economic Forum (WEF) hatte. Selenskyj war damals, zum Auftakt des Jahrestreffens, live aus Kiew zugeschaltet – und er richtete einen dringenden Appell an die Unternehmenschefs und Spitzenpolitikerinnen in Davos, die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Aggressor weiter zu unterstützen.