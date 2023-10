Auftaktrede: Die Mise en Place macht der Grosse Rat

Alle Zutaten und Gerätschaften vor dem eigentlichen Kochen akkurat bereitstellen, das nennt man in der Gastronomie Mise en Place. Denn dieses Alles-an-den-richtigen-Ort-Stellen verschafft einen Überblick, erleichtert die Arbeit und spart also auch Zeit. Wenig verwunderlich, dass sich Konditor Franz Sepp Caluori (Mitte, Chur) in seiner ersten Rede als Standespräsident auf diesen Begriff bezog, als er den Ratsmitgliedern die Wichtigkeit ihrer Rolle in Erinnerung rief. «Wir, der Grosse Rat, sind für die Mise en Place verantwortlich», sagte er.