Regierung antwortet auf Petitionen des Bündner Mädchenparlaments

Unter Grooming versteht man die gezielte Kontaktaufnahme (häufig in sozialen Medien) von Erwachsenen zu Kindern und Jugendlichen in Missbrauchsabsicht, wie es in der Mitteilung erklärend heisst. Eine Studie aus dem letzten Jahr zeigt: Über 40 Prozent aller Jugendlichen sind im Internet schon einmal von einer fremden Person mit unerwünschten sexuellen Absichten angegangen worden. Für die Regierung ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler wissen, an wen sie sich bei Bedarf rasch und niederschwellig wenden können. Ebenso sei es erforderlich, dass die Schule über das nötige Wissen bezüglich des Umgangs und der Unterstützung verfüge und dieses vermitteln könne. Die Regierung hat darum das Amt für Volksschule und Sport damit beauftragt, die Volksschule in Bezug auf die Thematik zu sensibilisieren und auf die bestehenden Melde- und Fachstellen sowie Informationsplattformen aufmerksam zu machen. (red)