Oberengadiner Bevölkerung will nicht ganz zusammenspannen

Die Gemeinden würden in verschiedenen Bereichen an ihre Leistungsgrenzen kommen, konstatierte Ursin Fetz von der FHGR an jener Informationsveranstaltung. Zum Beispiel bei der Infrastruktur, dem Gemeindevorstand oder bei der Verwaltung. Fetz hielt fest, dass regionale Zusammenarbeitsstrategien einen hohen Nutzen bringen würden. Sein Auftrag beinhaltete auch, sowohl eine Fusion wie eine interkommunale Zusammenarbeit zu prüfen. Bevor aber über die Zukunft der drei Gemeinden bestimmt wird, sollte die Bevölkerung mittels eines Fragebogens ihre Meinung zur Zukunft der drei Gemeinden äussern. Die Resultate dieser Umfrage liegen nun vor, wie die Gemeinde St. Moritz am Montag mitteilte.