SVP weiterhin nicht in der Regierung vertreten

Nach der Auszählung von 90 der 101 Bündner Gemeinden liegt der bisherige Marcus Caduff (Mitte) weiterhin an der Spitze der Zwischenrangliste. Dahinter zeichnet sich ab, dass Martin Bühler (neu, FDP) ab 2023 in der Regierung vertreten sein wird. Auch Jon Domenic Parolini (bisher, Mitte) kann sich auf eine dritte Amtszeit vorbereiten. Und mit Carmelia Maissen (neu, Mitte) darf sich nach aktuellem Stand wieder eine Frau auf Sitz in der Bündner Regierung freuen. Den fünften Platz dürfte Peter Peyer (bisher, SP) verteidigen. Hingegen wird die SVP mit Roman Hug voraussichtlich leer ausgehen. (red)