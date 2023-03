Abkehr vom Fusionsvertrag wird ein weiteres Mal zum Thema

Am Abstimmungssonntag vom 12. März hätten die Wahlberechtigten der Gemeinde Lumnezia den seit Mitte November vakanten neunten Sitz im Gemeindevorstand besetzen können. Das Wahlmaterial wäre bereits in die Haushalte verteilt gewesen. Zu küren gab es dann aber doch niemanden – weil gar keine Kandidaturen eingegangen waren. So bleibt das freie Exekutivamt auch weiterhin frei. Und das sicher bis im Spätherbst, wie Gemeindepräsident Daniel Solèr bestätigt. «Wir haben die Sache im Vorstand besprochen.