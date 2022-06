Nichts zu tun, ist nichts für ihn

Mathias Vögeli hat etwas für seinen Nachfolger vorbereitet. Die Mäppchen stapeln sich zu kleinen Aktentürmen in seinem Büro im Gemeindehaus in Mitlödi. Sie sind gefüllt mit Wissen, das Hansruedi Forrer sich zu Gemüte führen sollte, wenn er sich hier einrichtet. Vögeli hat ihm zwar auch persönlich einiges zu erzählen. Doch die Zeit bis zur Amtsübergabe am Ende des Monats wird knapp. Und der abtretende Gemeindepräsident hat noch viel zu erledigen.