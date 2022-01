Nichts Neues, scheinbar

Der Bundesrat hat verkündet, was man vom Bundesrat erwartet hatte: eigentlich so gut wie nichts. Die geltenden Coronamassnahmen werden verlängert: teilweise bis Ende Februar, teilweise bis Ende März. Das Covid-Zertifikat ist nurmehr 270 statt 360 Tage gültig – etwas, wogegen sich die Bündner Regierung gesträubt hatte, was aber nach Druck aus den anderen Kantonen und dem Ausland ebenfalls völlig überraschungsfrei ist.