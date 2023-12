Bonaduzer Raumplanung: Auf der Zielgeraden gestoppt

Auf die sonst übliche Medienmitteilung zum Verlauf der Gemeindeversammlung wurde am Dienstag verzichtet, und Gemeindepräsidentin Elita Florin-Caluori war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Dem Vernehmen nach hatte es an der Versammlung in der Eintretensdebatte viel Opposition gegeben, unter anderem wurde offenbar bemängelt, die Vorlage sei zu wenig ausgereift und komme zu überhastet. Auch gebe es noch keine Lösung für neue Industrie- und Gewerbeflächen. Die Gesamtrevision hatte unter anderem vorgesehen, eine derzeit dem Gewerbe zugewiesene Parzelle in Bonaduz in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen umzuzonen. Doch in Farsch bei Reichenau, wo im Gegenzug neuer Platz für Betriebe entstehen sollte, sei man noch nicht so weit, um Ersatz anbieten zu können, wurde moniert. Nicht zuletzt gab es Voten, den zweiten Teil der Ortsplanungsrevision der ab Januar 2024 neu zusammengesetzten Exekutive zu überlassen. Unter anderem wird dann das bisherige Vorstandsmitglied Marcel Bieler Nachfolger von Florin-Caluori im Gemeindepräsidium.