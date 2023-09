New York sagt Airbnb und Co. den Kampf an

Das Stadthaus in Harlem hat fünf Schlafzimmer, einen Wohnbereich mit Billardtisch und einen Garten mit Feuerplatz. Es bietet Platz für 14 Gäste und konnte zuletzt für 1400 Dollar pro Nacht über Airbnb angemietet werden. Einhundert Dollar pro Gast und Nacht unweit vom Central Park ist kein schlechter Preis für eine Unterkunft in Manhattan, wo Hotelzimmer in der Grösse von Abstellkammern gut das Dreifache kosten. Doch die Sache hat einen Haken. Wer die Unterkunft bucht, kann sich keineswegs mehr sicher sein, ob das «Brownhouse» am Big Apple überhaupt legal ist.