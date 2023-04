Glarner Kandidierende können sich neu offiziell melden 

Vom freiwilligen Anmeldeverfahren nicht betroffen sind die Wahlen an der Landsgemeinde und an den Gemeindeversammlungen. Ebenfalls nicht betroffen sind die Landratswahlen, die zwar auch an der Urne, aber nach dem Verhältniswahlverfahren (Proporzwahlen) erfolgen. Dort gilt das bisherige Verfahren unverändert.