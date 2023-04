Schluss mit dem jährlichen Loch in der Tourismusfinanzierung

Die Beratung dauerte bis weit in die Nacht hinein, es gab mehrere Änderungsanträge, die aber alle abgelehnt wurden, und «nur wenig grundsätzliche Opposition», so Gemeindepräsident Luzi C. Schutz: An der Gemeindeversammlung von Bergün Filisur vom Dienstagabend wurde der Erlass eines neuen kommunalen Tourismusgesetzes zwar ausgiebig diskutiert, doch letztlich ganz im Sinne des Vorstands gutgeheissen. Die neuen Regelungen ersetzen das bisherige Kurtaxengesetz und die darauf basierenden Reglemente der ehemaligen Gemeinden Bergün und Filisur.