Die Verantwortlichen des Buchholz in Glarus stehen hinter dem neuen Schulystem

Ein Realschüler sitzt neben einer Oberschülerin, die neben einer Sekundarschülerin sitzt. Miteinander besuchen sie an der Oberstufe Buchholz in Glarus Fächer wie Deutsch, Natur & Technik, Sport oder Zeichnen. Dieses Unterrichtsmodell nennt sich integrativer Unterricht. Es handelt sich um eine Testphase im Schulhaus Buchholz, die drei Jahre dauert. In diesen heterogenen Klassen ist das Lernen selbstorganisiert: Selbstständig lösen die Schülerinnen und Schüler Dossiers in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und arbeiten in Gruppen.