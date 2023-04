Ausgerechnet Brüssel holt Di Maio aus der politischen Versenkung

Die EU schafft neu den Posten des Sonderbeauftragten für die Golfregion, nicht zuletzt wegen der stark gestiegenen Bedeutung der Golfstaaten bei der Gasversorgung der EU-Mitgliedsstaaten nach der Invasion Russlands in die Ukraine. Auch der Personalentscheid ist schon gefallen. Der italienische Ex-Aussenminister Luigi Di Maio habe die nötige internationale Erfahrung für das Amt, schrieb der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag. Di Maio soll zunächst für einen Zeitraum von 21 Monaten ernannt werden; seine Amtszeit würde am 1. Juni beginnen und am 28. Februar 2025 enden.