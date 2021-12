Neues Abfallgesetz für Chur

Beim neuen Gesetz und den dazugehörigen Erlassen gehe es in erster Linie darum, die kommunalen Regelungen mit der übergeordneten Gesetzgebung in Einklang zu bringen, heisst es in der Mitteilung der Stadt Chur. Die Gemeinden sollen die Abfallbewirtschaftung demnach verursachergerecht und kostendeckend betreiben. Gemäss Mitteilung sollen Verursacher von Littering, also von achtlos weggeworfenem oder liegengelassenem Abfall, konsequenter zur Kasse gebeten werden.