«Herr Meloni» sorgt wieder für Wirbel

Es ist ein Satz aus einem anderen Jahrhundert: «Wenn du tanzen gehst, hast du natürlich das Recht, dich zu betrinken. Aber wenn du dich nicht betrinkst und die Besinnung verlierst, dann kannst du es vermeiden, in problematische Situationen zu geraten, in denen du einen Wolf triffst.» Diesen Satz sagte Andrea Giambruno am Montag in seiner Politiksendung auf Mediaset, dem Privat-TV des verstorbenen Ex-Premiers Silvio Berlusconi. Was «Herr Meloni», wie der 41-Jährige auch genannt wird, damit meinte: Wenn Frauen nicht vergewaltigt werden wollen, sollen sie beim Ausgehen nüchtern bleiben.