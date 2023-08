Kritik kurz vor den letzten Beschlüssen in Bergün Filisur

Der Countdown läuft. Ein neues Tourismusgesetz hat die Gemeinde Bergün Filisur seit dem Frühling bereits, eine kommunale Leistungsvereinbarung mit der geplanten Tourismus-AG ist ebenfalls unter Dach und Fach. Was jetzt noch fehlt, damit die Destination ihre in mehrjähriger Arbeit aufgegleisten neuen touristischen Strukturen bekommt, sind die beiden letzten wichtigen Schritte. Diesen Samstag, 12. August, muss erstens die Mitgliederversammlung des Vereins Bergün Filisur Tourismus dessen Auflösung genehmigen. In Kraft tritt dieser Akt zweitens, wenn am 26.