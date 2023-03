Sahra Wagenknecht zerreisst die deutsche Linke

Als Martin Schirdewan am Montag in Berlin vor die Presse trat, wollte er sich SPD, Grüne und FDP vorknöpfen. «Die Ampelkoalition ist zu einer Blockadekoalition geworden», klagte der Linken-Chef und lobte seine eigene Partei als «moderne Fortschrittspartei». Doch dafür interessierte sich kaum jemand. Schirdewan wurde hauptsächlich zu Sahra Wagenknecht gefragt. Die prominente Abgeordnete hatte am Freitag angekündigt, bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr für die Linke zu kandidieren.