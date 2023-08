Barbara Gabrielli verlässt das Bündner Amt für Kultur

Das Amt für Kultur gibt es in seiner jetzigen Form seit rund 20 Jahren. Und es war Barbara Gabrielli, die in den vergangenen 15 Jahren als Leiterin die Entwicklung und Etablierung dieses Amts mitgeprägt hat. Nun geht sie, wie der Kanton Graubünden in einer Mitteilung vom Donnerstag bekannt gab. Ihr Entscheid, das Amt per Ende Juli 2024 zu verlassen, erfolge wohlüberlegt und für sie zum richtigen Zeitpunkt.

Gabrielli ist eine profunde Kennerin der Kulturszene. In den vergangenen 15 Jahren hat sie wegweisende Konzepte im Rahmen der Kulturförderung entwickelt, aber auch konkrete Massnahmen im Amt umgesetzt. Zu ihren grossen Verdiensten gehören beispielsweise das Kulturförderungskonzept, das Filmfördermodell sowie Massnahmen im Bereich der Sprachenförderung. Namentlich hat sie die Digitalisierung im Amt vorangetrieben. So wurde unter anderem eine Museumsplattform sowie ein Portal für audiovisuelles Kulturgut entwickelt oder die digitale Erfassung von Sammlungsbeständen und der archäologischen Fundstellen ermöglicht. Zudem hat sie die Schaffung eines Archivs für Baukultur initiiert.

Abschluss wichtiger Projekte

Mit der Lancierung des Kulturportals im Frühjahr 2024 erreicht Gabrielli laut Mitteilung ein persönliches Ziel. Die vielfältige Kultur Graubündens soll mit dem Online-Portal sicht- und erlebbar gemacht und die Vermittlung des sprachlichen und kulturellen Erbes und des Kulturschaffens im Kanton unterstützt und gefördert werden. Wenn das Portal steht und weitere grosse Projekte abgeschlossen sind – etwa das Kulturförderungskonzept – will sich Gabrielli neuen Herausforderungen widmen. Für sie sei dann der richtige Zeitpunkt gekommen, zu gehen. «Ich habe in den vergangenen 15 Jahren kaum einen anderen Kanton erlebt, in welchem der Gestaltungsspielraum und die politische Unterstützung für die Kultur so gross sind wie in Graubünden. Ich bin für dieses Wohlwollen und die Wertschätzung unserer Arbeit sehr dankbar. Ein besonders bereichernder Teil meiner Arbeit hier ist die Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden und meinem Team», sagt Gabrielli.

Die Bündner Regierung bedauert den Entscheid des Weggangs von Gabrielli. «Ihre umgesetzten Projekte, ihr fundiertes Fachwissen und ihre Handschrift, wie das digitale Kulturportal, werden die kulturellen Belange im Kanton massgeblich weiter prägen», sagt Regierungsrat Jon Domenic Parolini. Die Regierung wünsche Gabrielli auf ihrem weiteren beruflichen Weg alles Gute und dass sie ihre Schaffenskraft auch in kommenden Tätigkeiten erfolgreich einbringen wird.

Die Stelle der Amtsleitung wird ausgeschrieben.