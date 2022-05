Neue Inertdeponie im Richtplan festgesetzt

Es klingt zunächst irritierend: Eine Deponie für Inertstoffe im Gewässerschutzbereich. Genau das ist am Standort Steigriemen-Schönenbach zwischen Kaltbrunn und Gommiswald geplant. Es gibt an der Stelle bereits eine Deponie für unverschmutztes Aushubmaterial. Auf dem westlichen Teil davon soll künftig auch Material des Typs B entsorgt werden dürfen, also zum Beispiel Verpackungsglas, Bauschutt oder Asbestabfälle. Das steht im Entwurf für die kantonale Richtplananpassung 2022, der nun auf den Gemeindeverwaltungen eingesehen werden kann.