Neue Hoffnung für den «Schandfleck» von Tarasp 

Das Hotel «Tarasp» befindet sich in einem desolaten Zustand. Die Fassade bröckelt, der Verputz löst sich in Fetzen von den Wänden. Im Innern bietet sich ebenfalls ein Bild des Zerfalls. Seit über einem Jahrzehnt ist der Betrieb eingestellt. Dabei liegt das Hotel ideal, mit freiem Blick auf den See und auf das Schloss, mit dem Skilift nur zwei Gehminuten entfernt und dem Dorfladen auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Der italienische Investor Walter Vismara hatte das Hotel nach dem Konkurs des früheren Betreibers im Jahr 2000 gekauft.