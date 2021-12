Neue Bedingungen bei der Lehrstellenbesetzung

Der Kanton Graubünden führe neue Grundsätze in der Berufswahl ein, schreibt das Amt für Berufsbildung des Kantons Graubünden in einer Medienmitteilung. Offene Lehrstellen sollen künftig frühestens ab 1. August des Jahres vor Lehrbeginn zur Bewerbung ausgeschrieben werden. Ausserdem dürfen Lehrverträge frühestens ein Jahr vor Lehrbeginn abgeschlossen werden. Das Amt für Berufsbildung Graubünden stützt sich dabei auf die neuen Grundsätze der Tripartiten Berufsbildungskonferenz, wie es in der Mitteilung heisst.