Felsberg will nun doch keinen eigenen Werkhof

Daraus wird nun aber nichts. Die Stimmberechtigten von Felsberg haben am Montagabend an der Gemeindeversammlung Nein gesagt zum entsprechenden Kredit von vier Millionen Franken. Gemäss einer Mitteilung der Gemeinde soll der Gemeindevorstand nochmals prüfen, ob eine Kooperation mit der Gemeinde Domat/Ems möglich wäre. Ein Leistungseinkauf bei Domat/Ems war bereits im Jahr 2020 in Felsberg abgelehnt worden. Ein Zweckverband mit Tamins scheiterte am knappen Nein der Gemeindeversammlung Tamins.