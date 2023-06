Eine halbe Million für Sanierung der Wasserversorgung in Muntogna da Schons

Die Wasserversorgung der Gemeinde Muntogna da Schons besteht aus fünf unabhängigen Systemen. Jenes in der Fraktion Lohn, das im Jahr 1937 gebaut wurde, muss dringend saniert werden. Wie es in einer Medienmitteilung des Kantons Graubünden vom Donnerstag heisst, entspricht das Bauwerk nicht mehr den heutigen Anforderungen und die vorhandenen Brauchwasser- und Löschwasserreserven können den heutigen und zukünftigen Bedarf nicht decken. Die Bündner Regierung hat entschieden, die Sanierung mit 423'810 Franken zu unterstützen, sofern der Bund das ebenfalls subventioniert. Rund 470'900 Franken wurden vom zuständigen Bundesamt für Landwirtschaft in Aussicht gestellt.Die Gesamtkosten der Sanierung ist mit rund 1,7 Millionen Franken veranschlagt.

Konkret muss das alte Bauwerk durch einen Neubau ersetzt werden. Ausserdem gibt es bauliche Mängel an den bestehenden Quellfassungen sowie der Zuleitung zum Reservoir. Noch in diesem Jahr sollen die bestehenden drei Quellen neu gefasst und die Brunnenstuben sowie die Zuleitung zum Reservoir ersetzt werden. Im kommenden Jahr soll dann der Ersatzneubau des Reservoirs realisiert werden. Weil dieses an einem anderen Ort stehen soll, muss dann auch noch eine neue Strasse mit einer Länge von 240 Metern gebaut werden. (red)