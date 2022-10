«Nein, ich kandidiere nicht für den Bundesrat»

Wird This Zopfi Bundesratskandidat? Gemäss den Zeitungen der CH-Media wurde der Name des Glarner Ständerats ins Spiel gebracht, wenn es darum geht, ob die Grünen versuchen sollen, der SVP einen Bundesratssitz abzuluchsen. Anfang Dezember wird die Bundesversammlung die Nachfolge von SVP-Bundesrat Ueli Maurer wählen. Für Zopfi spreche, dass er am rechten Rand der Grünen politisiere, umgänglich sei und mit Werner Hösli schon einen SVPler aus dem Amt gedrängt habe.